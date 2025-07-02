Романцев объяснил, почему переход Заболотного в «Спартак» полезен для клуба

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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о переходе нападающего Антона Заболотного к «красно-белым».

«Если инициатива его появления в команде шла от Станковича, то считаю такой ход интересным. Возможно, у него особое чутье на горячих, как он сам, игроков. Заболотный из таких бойцов – мощный, маневренный, жадный до борьбы. Не зря же на него в свое время обращали внимание «Зенит» с ЦСКА. А сейчас кроме «Спартака» им интересовался еще и «Краснодар». Так что он совсем не похож на «сбитого летчика», как едко отозвался о нем кто-то из диванных аналитиков», – передает слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, в минувшем сезоне Антон выступал за «Химки», за которые отыграл 29 матчей, забил шесть мячей и отдал пять передач в РПЛ.

Ранее форвард играл за такие клубы, как «Зенит» и ЦСКА. Из достижений у него чемпионство РПЛ с «сине-бело-голубыми» в 2019 году и Кубок России, взятый с «армейцами» в 2023-м.