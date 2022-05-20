Роман Шаронов высказался о фаворите матча «Рубин» - «Уфа»

Экс-защитник и бывший главный тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов высказал свое мнение о завтрашнем домашнем матче «Рубина» в чемпионате РПЛ с «Уфой».

«Фаворитом на бумаге можно назвать кого-угодно. Да, «Рубину» дома будет обеспечена поддержка, но решится всё на футбольном поле. Мне интересно прежде всего, насколько смело поведут себя в решающей игре главные тренеры — Леонид Слуцкий и Алексей Стукалов. В России есть стереотип, что игра от обороны дает результат, но это далеко не всегда является истиной. Суть же заключается в том, как команда атакует и обороняется», — цитирует Шаронова RT.

Перед последним туром чемпионата РПЛ «Рубин» с 29 очками занимает 14-е место в турнирной таблице. Победа в игре с «Уфой» гарантирует казанцам сохранение прописки в РПЛ, поражение означает вылет в ФНЛ по нынешнему регламенту.



