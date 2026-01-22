Роман Шаронов прокомментировал назначение в тренерский штаб «Динамо»

Фото: fcska.ru

Экс-наставник «Рубина» Роман Шаронов прокомментировал свое назначение в тренерский штаб Ролана Гусева в московском «Динамо».

«Честь быть частью этого великого клуба. Мы постоянно проговариваем игрокам, что мы хотим. В этом направлении мы и будем двигаться. Я помогу каждому тренеру и игроку, чтобы стать лучше, чтобы добиться результатов», – цитирует Шаронова «Чемпионат».

После 18 туров «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.