Роман Шаронов подвел итоги трансферного окна для «Спартака», «Зенита» и «Локомотива»

Бывший игрок и главный тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов поделился мыслями о работе на трансферном рынке московского «Спартака» и питерского «Зенита». Он обратил внимание, что в отличие от них «Локомотив» не стал делать большие приобретения, поскольку нет мотиватора в

«В вопросе трансферов надо учитывать возможности клуба. Не знаю, какая политика у «Локомотива», какие возможности. Мы видим, что «Зенит» и «Спартак» сделали приобретения. Мы пока не играем в еврокубках, но они покупают футболистов, чтобы выиграть в РПЛ. Видите, у каждого свой подход к трансферам и возможности. Может, «Локомотив» определенную часть бюджета тратит на академию и развитие клуба. Но лучше спросить у них», — цитирует Шаронова «Чемпионат».

Напомним, «Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги. В активе питерцев 39 очков. Московский «Спартак» идет следом, имея на своем счету 37 баллов. «Локомотив» пока располагается на пятой строчке в таблице, с 35 очками в активе.