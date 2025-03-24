Роман Шаронов о «Рубине»: «Команда с характером, но от игры к игре ничего не меняется»

Экс-защитник «Рубина» Роман Шаронов прокомментировал выступление и стиль игры казанской команды в этом сезоне.

«Команда с характером, но от игры к игре ничего не меняется. У каждого свой вкус, своя линия футбола. Он это так видит. Тут уже вопрос к руководству, важен ли для них такой стиль игры, подходит он команде? Я футбол вижу по-другому, но это не значит, что мой футбол лучше или хуже», – приводит слова Шаронова Legalbet.ru.

После 21 матча «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Следующую встречу в РПЛ казанский клуб проведет против «Зенита» 30 марта.