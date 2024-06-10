Роман Шаронов: «Если брать футбол, который я ставлю, то там можно увидеть рок-н-ролл»

Роман Шаронов: «Если брать период работы в Хабаровске, то я приобрел большой опыт, чтобы потом этот опыт правильно использовать во всех направлениях» Фото: fcska.ru

«Готов к предложениям как в России, так и за рубежом»

Этап карьеры в Хабаровске закончен. Каковы ваши планы на будущее?

Если брать период работы в Хабаровске, то я приобрел большой опыт, чтобы потом его правильно использовать во всех направлениях. Не только в плане футбола, но и в плане организации работы футбольного клуба в целом. У меня сложилась определенная картина. А что касается работы – я открыт для предложений. Готов рассмотреть любой вариант, как в России, так и за рубежом.

Что получилось, а что нет в Хабаровске?

Не получилось выдавать стабильный результат. Мы набрали достаточно неплохое количество очков, играя против лидеров чемпионата – «Химок», «Родины», «Акрона», «Торпедо», «Енисея». Но ровно пройти по дистанции не получилось. На это есть объективные и субъективные причины.

По нашей информации, в Хабаровске были определенные инфраструктурные трудности в течение обоих сезонов – там были проблемы с полем на домашней арене. Это правда?

Там поменяли старое искусственное поле на покрытие более нового поколения. Однако подогрев поля вышел из строя уже в первый год, как раз перед зимней паузой. Так что нам пришлось играть на нейтральных полях.

Я думаю, что в первую очередь пострадали болельщики и игроки. Все-таки в футбол любая команда играет для своих болельщиков. Чего только стоят матчи на Кубок против «Сочи» и «Динамо», где мы показали хороший результат и могли пройти дальше.

Проблема никак не решалась, даже учитывая, что запрос шел в высокие краевые кабинеты?

Мне тяжело сказать, насколько клуб был готов проходить лицензирование в РПЛ. Но то, что у нас не было подогрева и полива, – это факт. И, как понимаю, сейчас тоже непонятно, где команда будет играть на будущий сезон. Мы – игроки, тренеры и болельщики – оказались заложниками ситуации. Поэтому и календарь у нас вышел несбалансированный. Клуб нам менял матчи для того, чтобы мы в определенные дни сыграли на выезде. Исходя из погодных условий, мы не могли играть дома.

«Что касается самих матчей, то в целом мы провели их на хорошем уровне, но иногда нам не хватало банальной удачи. Но что касается самоотдачи, к игрокам не было претензий» Фото: fcska.ru

«Уровень в РПЛ и Первой лиге слишком велик. Инфраструктура в лиге должна быть выше»

У вашей команды не очень получались гостевые игры. Подавляющую часть очков СКА набрал на своем поле. С чем это связано?

Как я уже сказал, у нас не было достаточно сбалансированного календаря. Один раз мы шесть матчей провели дома, а потом поехали на выезд – на те же шесть игр. Мы были в постоянных разъездах: множество отелей, аэропортов и так далее. Это очень влияло на подготовку. Что касается самих матчей, то в целом мы провели их на хорошем уровне, но иногда нам не хватало банальной удачи. Но что касается самоотдачи, к игрокам не было претензий. Кроме того, часть домашних матчей мы провели на нейтральных полях. Так что некоторые домашние игры только на бумаге домашние.

Вы привлекли в команду бывших игроков «Рубина» с опытом на уровне РПЛ Коновалова и Подберезкина. Насколько они помогли? Почему ребята так потеряли в уровне?

Ребята не потеряли в уровне, они попали на другой уровень. Что я имею в виду под другим уровнем? Разница между РПЛ и Первой лигой достаточно большая. Именно в качестве игры в среднем. Посмотрите, это даже статистика подтверждает. Посмотрите, после выхода в РПЛ «Рубин» и «Балтика» практически полностью поменяли составы. А в Первой лиге они были явными фаворитами. Это в очередной раз подтверждает, что уровень игроков в Первой лиге и в РПЛ имеет определенную разницу.

А что касается Славы Подберезкина и Игоря, они профессионально подошли к делу и держали свой уровень. Я надеюсь, что они найдут те команды, которые для них подходят. Потому что это два игрока конструктивного плана и для них очень важен контекст игры. Стиль игры, который прививает тот или иной тренер.

В Хабаровске вы так же старались играть в комбинационный футбол и четыре защитника, как в «Рубине»?

Да, стиль игры не изменился. Но мы не привязываемся к схемам, скорее к расположению игроков. Например, при build up от ворот использовали двух опорных и крайних защитников на узких позициях, в динамике полузащитники могли трансформироваться в первого нижнего и двух верхних. В позиционной атаке иногда делали тройку защитников иногда четверку. То же касается и полузащитников (количество между линиями), таким же образом располагали и нападающих.

На что мы делали акцент, так это на расстояние между игроками и как они взаимодействуют. Что касается обороны, то в высоком прессинге мы использовали 4-3-3, которые могли превращаться в 4-4-2, в среднем блоке и нижнем блоке 4-5-1/4-4-2. Но повторюсь, опять для нас важно, на каких дистанциях мы играем, кто идет в давление, кто перекрывает проникающий пас и так далее.

В чем еще принципиальное различие РПЛ и Первой лиги?

Инфраструктура и качество полей в Первой лиге должны быть выше.

«Я анализирую свою работу. Ту оценку, которую дают мне люди, которые неглубоко понимают профессию тренера, – на них я не обращаю внимания» Фото: fcska.ru

«Если отталкиваться от счета, то можно увидеть в сравнениях с рок-н-роллом мем, если смотреть игру, которую я ставлю, то он там есть»

Нынешним летом ровно пять лет исполнилось, как вы стали тренировать взрослые команды на уровне главного тренера. Как сами оцените пройденный этап?

Оценивать не буду, но я анализирую свою работу. Ту оценку, которую дают мне люди, которые неглубоко понимают профессию тренера, – на них я не обращаю внимания.

После работы в «Рубине» вам часто напоминают, что вы ассоциируете футбол с рок-н-роллом. Не пожалели, что сравнили тогда матч «Рубина» против «Динамо» с концертом «Металлики»?

Нет, потому что любую информацию можно развернуть по-разному. Если мы отталкиваемся только от счета, то тогда можно из этого создать определенный мем. Если брать тот футбол, который я ставлю, то там можно увидеть рок-н-ролл. Да, я люблю эту музыку, потому что там есть драйв. И я люблю футбол, потому что там есть драйв.

Не утомляет, что журналисты постоянно напоминают вам о сравнениях футбола с рок-н-роллом?

Это проблема не моя, а проблема журналистов, наверное. Задавать тот или иной вопрос. Я не могу оценивать работу журналистов, поэтому уважительно отношусь к любому вопросу и готов ответить. Конечно, хочется больше вопросов на футбольную тему, а не только о том, почему выиграли или проиграли.

«В футболе всегда есть определенная удача, поэтому не хочу говорить про результат. Только про стилистику игры, которую ставит тот или иной тренер» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Футбол Рахимова в «Рубине»? Философию выбирает клуб, а не тренер»

Ваш бывший партнер по команде Сергей Семак выиграл шесть титулов подряд во главе «Зенита». Кто-то его уже сравнивал с Фергюсоном. Он действительно так гениален или дело в финансовых возможностях питерцев?

Я думаю, нельзя сравнивать. Что касается финансов и титулов, тут факты налицо. Что касается самой игры, «Зенит», по моему мнению, добивается результата за счет индивидуально сильных игроков, а не за счет командной игры. Но этими игроками надо уметь управлять. Думаю, Семак силен.

Как вам «Рубин» под руководством Рашида Рахимова? Нынешнее восьмое место соответствует тем возможностям, которые ему дали?

Я не знаю, какие у него возможности. Я только вижу, в какой футбол играет «Рубин». В футболе всегда есть определенная удача, поэтому не хочу говорить про результат. Только про стилистику игры, которую ставит тот или иной тренер.

Вам нравится та стилистика игры, которую ставит Рахимов?

Я не могу сказать, нравится или не нравится, но я вижу, как они играют. Это вопрос вкуса. Философию выбирает клуб, а не тренер, в моем понимании. Какой футбол они хотят видеть, потому что команда играет для болельщиков.

Все прекрасно видят, во что играет «Рубин» и на что у них акцент.

Акцент на строгость?

Да. Организация игры «5–4–1». Много забивают за счет контратак, акцент на дуэли. Команда очень хорошо организована в обороне и за счет этого добилась того результата, которого они добились. Наверно, под эту философию и был подобран состав. У них есть очень хороший нападающий Даку, который дает им очень много возможностей продвигать мяч, цепляется.

«Я рад, что Хвича попал к Спалетти, системному тренеру. В этой системности Хвича раскрыл свои лучшие качества и спрогрессировал как игрок» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Хвиче лучше всего подошел бы английский чемпионат»

Кварацхелию сватают в ПСЖ. Надо ли из сильной Серии А в неоднозначную Францию?

Тяжелый вопрос. Я рад, что Хвича попал к Спалетти, системному тренеру. В этой системности Хвича раскрыл свои лучшие качества и спрогрессировал как игрок. Дальше я хочу, чтобы у него получилась карьера как можно лучше. Потому что Хвича на сто процентов предан футболу и сейчас футбол раскрывается для него в новых красках.

По стилистике ему какой чемпионат больше подходит?

Англия. Интенсивность… Он там бы как игрок прокачал бы себя лучше всего. Но, опять же, определенные команды, не все команды.

Пошли разговоры, что российские тренеры становятся менее востребованными. Многие клубы обращаются к восточноевропейским специалистам. С чем это связано?

Мне тяжело сказать, как оценивают того или иного тренера. Если только посмотреть в таблицу, то это может сделать любой человек. Если анализ идет глубокий, то это уже другая сторона. Сейчас примеров очень много, и один из самых ярких – это увольнение Почеттино, который выполнил задачу. И второй – это Компани. Из команды, которая вылетела из АПЛ, его берут в лучший клуб Германии. Вот и ответ. Поэтому этот вопрос лучше задать тому менеджменту, который выбирает тренера.