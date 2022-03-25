Роман Шаронов: «Для меня основной состав не главная команда, фундамент – это академия»

Экс-наставник «Рубина» Роман Шаронов прокомментировал уезд легионеров из российского футбола, а также рассказал, как клубы должны выходить из кризисной ситуации.

По словам бывшего тренера казанского клуба, в момент, когда иностранные игроки начали массово покидать Чемпионат России, настало время оценить работу футбольных академий страны.

«Я бы не хотел останавливаться на уходе Хвичи из "Рубина" и других иностранцев из нашего футбола. И так очевидно, что для команд это потери. Важнее, что наступает время, когда можно оценить работу каждой академии, потому что у всех клубов есть своя школа. Я так вижу, что компенсировать уход всех иностранцев можно только игроками академий. Я даже не про молодёжные составы, потому что это последний шаг перед переходом на взрослый уровень. Очень важно чтобы во всех возрастах была единая концепция в процессе обучения», – цитирует Шаронова Metaratings.

Кроме того, по словам специалиста, российский футбол оказался в среде, когда на первый план выходит работа академий и подготовка резерва.

«Мы в целом оказываемся в среде, когда на первый план выходит подготовка резерва. У нас любят говорить общими фразами, что главная задача – готовить и развивать молодых игроков. Теперь же мы оценим, что стоит за этими словами, у нас исключительная возможность оценить работу, которую делали годами в системе всех футбольных академий страны. Для меня основной состав клуба – не главная команда. Фундамент – это академия, только потом всё идёт дальше», – подчеркнул Шаронов.

Напомним, ранее казанский «Рубин» официально покинуло сразу четыре футболиста: Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович, Филип Уремович и Хвича Кварацхелия.