Роман Шайхутдинов заявил, что Иннополис задает тренды для малых городов всей страны

Иннополис – самый молодой город России, где проводится ряд экспериментов, связанных с благоустройством и социальным устройством. Многие из них уже можно назвать трендами. Таким мнением на Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» поделился вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов.

«Иннополис завершает к 30 августа реконструкцию сквера. Вообще, в городе очень требовательная городская среда, потому что большая часть жителей переехала из крупных городов. Поэтому там нужно создать очень качественную среду, чем мы и занимаемся. К тому же это экспериментальная площадка для ряда технологий. И они уже становятся трендами по разным направлениям», – сообщил собеседник агентства.

По его словам, то внимание, которое уделяется Федеральным Правительством и Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, очень велико. Таким образом создаются условия для того, чтобы в каждом городе человек мог самореализоваться.