Вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов вручил дипломы выпускникам Университета Иннополис. В церемонии участвовали член Наблюдательного совета Университета Иннополис, председатель правления компании Diginavis Николай Никифоров и ректор университета Александр Тормасов, об этом сообщается на сайте Правительства РТ.

Фото: © Аппарат заместителя Премьер-министра Республики Татарстан Романа Шайхутдинова

«Нас не может не радовать, что многие выпускники Университета Иннополис после завершения обучения остаются работать в компаниях Иннополиса. Так, половина всех выпускников, начиная с 2014 года (434 из 850 человек) в настоящий момент проживает в Иннополисе, причем 23 из них создали собственные стартапы», — отметил Роман Шайхутдинов, обращаясь к присутствующим.

Он подчеркнул, что татарстанский IT-вуз лидирует во многих направлениях, поэтому диплом о его окончании — знак качества для потенциальных работодателей. Каждый год практически все выпускники университета трудоустраиваются на работу или открывают собственное дело.

В этом году российский IT-вуз окончили 208 студентов, включая 69 магистров и 139 бакалавров. 21 человек получил красный диплом. Студенты, сдавшие сессии на отлично, получили денежные сертификаты на приобретение жилья в Иннополисе.