Роман Шайхутдинов вручил дипломы первым аспирантам — выпускникам Университета Иннополис

Фото взято с портала Правительства РТ.

В Университете Иннополис прошло вручение дипломов выпускникам ИТ-вуза и чествование первокурсников. В церемонии принял участие заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов, передает пресс-служба Правительства.

В 2022 году вуз окончили 157 студентов, 22 из них получили красные дипломы. Кроме того, впервые университет выпустил аспирантов — их было девять.

«Университет Иннополис сегодня является престижным вузом международного уровня с высоким качеством исследований и образовательного процесса, а также уникальным профессорско-преподавательским составом, — сказал на церемонии Роман Шайхутдинов. — Главное, вуз интегрирован с потребностями ИТ-индустрии, поэтому выпускники университета высоко востребованы и находят себя как в крупных ИТ-компаниях, так и в создании собственных успешных стартап-проектов».

Отмечается, что многие выпускники уже получили приглашение на работу в российские ИТ-компании (X5 Retail Group, ICL, S7, Diginavis, Озон, Тинькофф, Сбер, Яндекс), часть осталась работать в своем вузе, кто-то запустил успешный стартап. Например, проект TalkNow, разработанный Иваном Абрамовым и Юрием Зарубиным, — инвесторы оценили приложение для знакомств с помощью голоса в 1 млн долларов.

В один день с выпускным традиционно проводится посвящение в студенты первокурсников. В этом году в университет поступил 431 человек, в общей сложности здесь учатся уже более 1000 студентов.

«Впервые мы начинаем новый учебный год с 1000 студентов. Кроме этого, на территории кампуса идет строительство новых корпусов общежитий, что позволит нам в ближайшем будущем принять еще 1000 студентов», — рассказал директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин.