Роман Шайхутдинов принял участие в митинге в Верхнем Услоне и поздравил ветеранов

Вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов возложил цветы к памятнику павших воинов и принял участие в торжественном митинге в Верхнем Услоне, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«В этот праздник мы низко склоняем головы перед светлой памятью павших в боях, умерших от голода и лишений, истязаний в концлагерях и отдаем дань уважения ныне здравствующим участникам и свидетелям той ужасной войны», — зачитал поздравление от имени Раиса РТ Рустама Минниханова вице-премьер.

В телеграмме также выражена благодарность ветеранам, чей пример является предметом гордости и восхищения для следующих поколений.

«Искренние слова благодарности вам, дорогие ветераны, мы гордимся и восхищаемся вами! Пусть каждый день будет наполнен вниманием и заботой, любовью ваших родных и близких! Бодрости духа вам и долголетия! Желаю всем вам, дорогие татарстанцы, мира, счастья, здоровья и благополучия! С праздником!» — добавил Шайхутдинов.

На митинге выступили заместитель главы Верхнеуслонского района Сергей Осянин, военный комиссар района — подполковник Рашит Фасхутдинов, участник СВО Андрей Комлев, местные вокальные и хореографические коллективы.