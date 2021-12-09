Роман Шайхутдинов поздравил жителей Верхнеуслонского района РТ с 90-летием муниципалитета

Курирующий развитие Иннополиса заместитель Премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов поздравил жителей Верхнеуслонского района республики с 90-летием муниципального образования. Об этом сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера.

В адресованном верхнеуслонцам приветствии Роман Шайхутдинов заметил, что прошедшие десятилетия стали для Верхнеуслонского района периодом становления, поиска и роста, отдельно остановившись на последних десяти годах.

«Последние десять лет в истории района можно охарактеризовать как годы поступательного развития. К значимым событиям этого периода можно отнести полноправное вхождение в Казанскую агломерацию, строительство самого молодого и высокотехнологичного города Иннополиса и скоростной автомагистрали М12 (должна быть возведена к 2024 году — прим. Т-и), а также запуск большого числа социально значимых объектов: многоквартирных домов, детских садов, школ, фельдшерско-акушерских пунктов, спортивных площадок, музеев, парков, домов культуры», — подчеркнул вице-премьер.

Кроме того, Шайхутдинов упомянул значительные успехи, достигнутые районом в сферах культуры, образования и здравоохранения, положительные изменения в сельском хозяйстве, связанные с новыми формами хозяйствования и сменой инвесторов, а также новые промышленные производства с новыми рабочими местами.

«Но главная гордость и ценность верхнеуслонской земли — это живущие здесь люди, трудолюбивые и нацеленные на успех. Во многом благодаря их активному участию в жизни своей малой родины Верхнеуслонский район занимает лидирующие позиции (по итогам января — сентября 2021 года занимает шестое место — прим. Т-и) в рейтинге социально-экономического развития муниципальных районов Республики Татарстан!» — добавил заместитель Премьер-министра РТ.

Кроме того, в рамках торжеств Роман Шайхутдинов осмотрел выставку достижений муниципалитета и принял участие во вручении наград особо отличившимся жителям Верхнеуслонского района.

Помимо этого, вице-премьер возложил цветы в парке Героев, расположенном в райцентре Верхний Услон. Он почтил память верхнеуслонцев, погибших во время Великой Отечественной войны и войны в Афганистане, а также героев труда, скончавшихся в мирное время, пожелав всем «мирного неба над головой», отмечает пресс-служба муниципалитета.

Верхнеуслонский район Татарской АССР был образован 20 октября 1931 года путем объединения Теньковского и Свияжского районов. В 1935-м часть его территорий была передана вновь созданному Теньковскому району. Они были возвращены муниципалитету в 1958 году. Верхнеуслонский район оказался упразднен в 1963 году, его земли передали Зеленодольскому району, но уже в 1965-м восстановили в современных границах.