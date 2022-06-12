Роман Шайхутдинов посетил Сабантуй в Верхнеуслонском районе

Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов принял участие в Сабантуе в Верхнеуслонском районе, об этом сообщили в Аппарате вице-премьера.

«От состояния аграрного сектора, от повседневного напряженного труда руководителей, специалистов, механизаторов, животноводов, фермеров, других работников отрасли, от каждого из нас напрямую зависит не только экономическое, но и социальное благополучие муниципального района», — отметил в поздравительной речи глава района Марат Зиатдинов.

Роман Шайхутдинов зачитал поздравление с днем плуга от имени Президента РТ Рустама Минниханова.

В завершение официальной части праздника состоялась церемония вручения государственных наград Республики Татарстан.