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Ру Тат
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Официальная хроника
12 июня 2022  04:31

Роман Шайхутдинов посетил Сабантуй в Верхнеуслонском районе

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Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов принял участие в Сабантуе в Верхнеуслонском районе, об этом сообщили в Аппарате вице-премьера.

«От состояния аграрного сектора, от повседневного напряженного труда руководителей, специалистов, механизаторов, животноводов, фермеров, других работников отрасли, от каждого из нас напрямую зависит не только экономическое, но и социальное благополучие муниципального района», — отметил в поздравительной речи глава района Марат Зиатдинов.

Роман Шайхутдинов зачитал поздравление с днем плуга от имени Президента РТ Рустама Минниханова.

В завершение официальной части праздника состоялась церемония вручения государственных наград Республики Татарстан.

#сабантуй
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