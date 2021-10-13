Роман Шайхутдинов обсудил с главой «Газпром трансгаз Томск» сотрудничество с Иннополисом

Сегодня Премьер-министр РТ Роман Шайхутдинов встретился с генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Томск» Владиславом Бородиным, сообщает Аппарат заместителя Премьер-министра РТ.

На сегодняшний день сотрудничество компании с Иннополисом заключается в организации обучающих мероприятий в сфере IT и сквозных технологий для сотрудников компании силами Университета Иннополис. В эти дни вуз проводит для предприятия стратегическую сессию, по итогам которой должна появиться дорожная карта проработанных проектов цифровой трансформации «Газпром трансгаз Томск».

Роман Шайхутдинов рассказал Владиславу Бородину о компетенциях Иннополиса в области нефтегазовых проектов. Университет Иннополис занимается реализацией наукоемких разработок, специализируется на исследовании и построении математических и геологических моделей, а также исследовании новых методов прогнозирования нефтегазовых месторождений.

Стороны договорились о продолжении сотрудничества в направлении системной подготовки кадров в области цифровой трансформации, а также о реализации совместных индустриальных проектов.