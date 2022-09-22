Роман Шайхутдинов назвал Татарстан самым зрелым цифровым регионом страны

По итогам первого полугодия 2022 года Татарстан набрал наибольшее количество баллов в стране по показателю «Цифровая зрелость». Об этом на сессии форума Kazan Digital Week сообщил вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов.

«По итогам первого полугодия 2022 года рейтинг Татарстана по показателю „Цифровая зрелость“ составил 87%. По этому показателю республика занимает первое место среди всех субъектов России. Также мы идём с опережением всех задач по цифровизации, объявленных в стране», — заявил вице-премьер.

Шайхутдинов подчеркнул, что от уровня цифровизации зависит удовлетворённость граждан, скорость экономического оборота и ещё ряд других важных факторов. Для Татарстана по этому направлению ориентиром был Сингапур, однако на сегодняшний день власти города-государства, расположенного в Юго-Восточной Азии, сами интересуются решениями, придуманными в республике, добавил он.