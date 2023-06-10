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Роман Шайхутдинов: Иннополис в последнее время сильно ускоряет темпы развития
Основанный в 2012 и открытый в 2015 году Иннополис 9 июня отметил восьмилетие своего существования. На празднике по случаю Дня города его жителей поздравил курирующий развитие Иннополиса заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов, сообщает аппарат татарстанского вице-премьера.
«Иннополис сегодня — это 5 тыс. жителей, а с учетом трудовой миграции — 7600 человек! Это люди, которые поверили в идею города для IT-специалистов и переехали сюда из разных регионов России и зарубежных стран. Сегодня это ваш праздник!» — заявил Роман Шайхутдинов.
Вице-премьер РТ отметил, что Иннополис продолжает вносить значимый вклад в ВВП страны (с момента своего запуска он собрал более 14 млрд рублей налогов), а в последнее время сильно ускоряет темпы своего развития. Поводом для особой гордости, по его словам, является и постоянное (пятый год подряд) лидерство Иннополиса в рейтинге малых российских городов по благоустройству — «во многом благодаря неустанной работе команды мэрии».
В этом году программу мероприятий Дня города впервые составили сами жители Иннополиса. Концертная часть включала выступления лучших местных групп, в том числе «ВИA'Lators», участником которой является директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин, диджей-сет от главы города Руслана Шагалеева, номера ВИА «Волга-Волга» и группы «Свидание».
Кроме того, горожан и гостей города ждали детская анимация и аквагрим, дженга с заданиями, большой праздничный торт, фотографии на полароид для городского альбома и большой праздничный салют.
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