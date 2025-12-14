Роман Ротенберг заявил, что сборная «России 25» не заметила сопротивления на КПК

Фото: fhr.ru

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг на пресс-конференции по итогам Кубка Первого канала прокомментировал результат встречи со сборной Казахстана (9:0).

«Важная игра для нас, ребята – молодцы, выполнили на 100% установку, забили красивые шайбы. Всю неделю работали, было много разных мероприятий. Надо было победить, выиграть кубок – он для нас третий. Матчи очень тяжёлые, нет права на ошибку. Это была сильнейшая команда. Все идеально вписались под наши требования. Мы не заметили сопротивление соперников, но команды были сильные», – отметил Ротенберг.

На Кубке Первого канала сборная России вышла победителем в обоих своих матчах. Ранее подопечные Ротенберга обыграли Беларусь (3:1).