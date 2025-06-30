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На главную ТИ-Спорт 30 июня 2025 17:24

Роман Ротенберг войдет в совет директоров московского «Динамо»

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Роман Ротенберг войдет в совет директоров московского «Динамо»
Фото: ska.ru

Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг войдет в совет директоров московского «Динамо». Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

О назначении специалиста объявят 2 июля.

«Бывший главный тренер СКА хочет создать в «Динамо» аналог «Хоккейного города», который сделал в питерском клубе. Это многофункциональный центр для подготовки молодежи, где можно поиграть и в другие виды спорта.

В качестве примера Ротенберг также хочет ориентироваться на систему работы с молодежью, которая была в «Динамо» 1990-х, – консультировался по этому вопросу со знаменитым динамовским тренером тех лет Владимиром Юрзиновым», – сообщает источник.

Напомним, Ротенберг возглавлял СКА с 2022 года. Под его руководством «армейцы с Невы» дважды дошли до финала конференций, где во всех случаях уступили ЦСКА. В минувшем сезоне петербуржцы вылетели в первом раунде от московского «Динамо» (2-4).

#роман ротенберг #спорт #хоккей #кхл #хк динамо москва #ХК СКА
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