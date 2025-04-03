Ротенберг сказал, что СКА - единственная команда, которая могла отыграться с 0:3 в КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался перед пятым матчем серии плей-офф КХЛ против московского «Динамо».

Наставник рассказал, что помимо его команды удаляются игроки и других клубов, например, «Трактора» в противостоянии с «Адмиралом». Также Ротенберг добавил, что многие игроки петербургской команды играли на уколах. Тренер подытожил свою речь, указав:

«Если посмотреть на матчи в плей-офф в целом, вот сегодня вы смотрели, например, игру «Адмирал» – «Трактор», там «Трактор» очень много удалялся, и «Адмирал» реализовал свои моменты. Такая же ситуация здесь. Обе команды играют на пределе, все хотят выиграть, где-то эмоции перехлестывают, где-то надо сыграть с холодной головой и работать ногами. Больше нет смысла ничего комментировать. Что касается пропущенных шайб, наверное, всегда есть детали, которые мы обязаны улучшать – в том числе играть без удалений. Все команды к этому стремятся, мы тоже, конечно. Ну вы видели, сколько ребята сегодня бились, там многие на уколах играли, на травмах играли. Характер проявили и забили, могли еще забить. Ну это плей-офф».

«Знаете, всегда важно понимать, что в серии можно перегруппироваться. И в истории есть много очень таких серий. Например, в истории с 0-3 только одна команда в КХЛ вытаскивала – СКА. Только одна команда. Это один процент успеха. В других ситуациях много таких успехов, случаев, когда спокойно команда берет несколько игр подряд, В этом ничего сложного нет. Это просто наша задача сейчас – перегруппироваться, спокойно восстановиться. Летим в Москву. Работаем дальше», – сказал Ротенберг на пресс-конференции.

Следующий матч в серии «Динамо» – СКА состоится в Москве 4 апреля