Роман Ротенберг в «Динамо». Повторит ли путь в СКА и стоит ли напрячься Кудашову

Роман Ротенберг долго без работы в КХЛ не сидел и накануне официально вошел в совет директоров «Динамо». Учитывая серьезное влияние на «бело-голубых» его дяди Аркадия Ротенберга, такое развитие событий было предрешено. Вопрос в другом: чем будет заниматься Роман Борисович на новом месте и не захочет ли он повторить путь, пройденный в СКА.





Фото: fhr.ru

Приход Ротенберга в «Динамо» был предрешен

Накануне экс-менеджер и бывший главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг официально вошел в совет директоров московского «Динамо». Известно, что на новой должности он будет заниматься управлением и организацией работы детско-юношеской школы и молодежной команды, а также привлекать дополнительные инвестиции.

Новость претендует на статус информационной бомбочки, однако если разобраться в вопросе глубже, станет понятно, что это самый логичный исход событий. К такому повороту вело сразу несколько факторов.

О том, что Ротенберг окажется в «Динамо», стало известно еще на прошлой неделе – об этом сообщил бывший скаут клубов НХЛ в России, журналист Игорь Еронко. Он отметил, что дядя Романа Борисовича Аркадий Ротенберг по-прежнему имеет хорошие связи в «Динамо». С 2012-го по 2015-й Аркадий Романович был президентом и владельцем клуба, а на сегодняшний момент остается его попечителем. При нем «Динамо» провело свои лучшие сезоны в КХЛ, взяв два Кубка Гагарина.

Логика подсказывала, что «Динамо» - куда более реальный вариант для продолжения хоккейной карьеры Романа Ротенберга, нежели «Локомотив» или умирающий «Витязь».

Позже запись Еронко исчезла, зато появилась информация канала Baza, который сообщал, что Роман Борисович станет менеджером «Динамо» по развитию молодежи, то есть будет отвечать за весь молодежный сектор. При этом отдельно отмечалось, что он не будет иметь отношения к тренировочному процессу.

Специалист собирается создавать аналоги «Хоккейного города» в Москве

Почему именно работа с молодежью? Тут тоже все более чем логично. Школа московского «Динамо» уже давно пребывает в серьезном кризисе. Если копнуть чуть дальше в прошлое, а именно вернуться к апрельским матчам «Динамо» и «Ак Барса» в рамках второго раунда плей-офф, то можно вспомнить, что тема нездоровой обстановки в школе «бело-голубых» прозвучала уже тогда. На вопрос, о чем он думал перед игрой, главный тренер московской команды Алексей Кудашов внезапно заявил, что озабочен проблемами его сына в школе «Динамо».

«У меня младший сын занимается в команде 2015 года. У них вчера ушли из команды два тренера и 10 человек – не захотели оставаться в школе, там своя проблема. Сегодня тренировку отменили, не знаем, кто будет тренером. Динамовская школа у нас разваливается, я, честно, думаю об этом», - рассказал наставник динамовцев.

Известно, что в школе «Динамо» уже долгое время продолжается текучка кадров и собственных воспитанников, а результаты юниоров «бело-голубых» оставляют желать лучшего: команда 2009 года закончила чемпионат Москвы на шестом месте, команда 2011-го – пятой. Кудашов говорил о команде 2015-го года, которая также завершила чемпионат Москвы на пятом месте.

Фото: ak-bars.ru

Нужно признать, что с работой по созданию молодежной инфраструктуры у Романа Ротенберга в СКА все было хорошо. Именно при нем в Петербурге возвели грандиозный комплекс «Хоккейный город» для подготовки молодых кадров. При нем в системе СКА появились команды СКА-1946, а также «филиал» школы СКА в московском регионе (в Красногорске), в котором дети также готовились для основной питерской команды. Другой вопрос, сколько из этих ребят доходили в итоге до первой команды. В основном СКА комплектовался либо готовыми звездами, либо в его академию приглашали хоккеистов, уже прошедших школы в своих родных городах. А позже они назывались собственными воспитанниками.

Аналог «Хоккейного города» Ротенберг, судя по всему, готов выстраивать и в Москве. Любопытно, что на недавнем Петербургском международном экономическом форуме Роман Борисович в качестве вице-президента ФХР подписал соглашение о строительстве «Хоккейного города Сколково» в Москве.

После освобождения из СКА специалист сможет полностью сосредоточиться на столичном регионе и, возможно, объединить два этих проекта – свой хоккейный город «Динамо» сейчас был бы как нельзя кстати.

Сафронова убирают ради Ротенберга. «Динамо» вздохнет с облегчением или погрузится в склоки еще сильнее?

Уже известно, на чье место придет Роман Ротенберг в «Динамо». Он сменит многолетнего функционера из системы клуба Андрея Сафронова, который в разные годы был первым вице-президентом, генеральным директором, советником президента и председателя совета директоров «бело-голубых». С января прошлого года он был спущен еще ниже, став директором хоккейной школы «Динамо».

Дело в том, что, по данным разных источников, в московском клубе уже не первый год идет подковерная борьба за власть. По сообщениям блогера и инсайдера Алексея Шевченко, Сафронов пытался влиять на трансферную политику, требовал расстаться с тем или иным лидером (жертвами этого стали, к примеру, Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов) и даже заходил в раздевалку после матчей.

Это категорически не устраивало действующее руководство, а генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин (как утверждают источники) ушел из клуба именно из-за перманентного вмешательства Сафронова в трансферную политику.

Фото: dynamo.ru

Рокировка Сафронова на Ротенберга призвана успокоить ситуацию в клубе, закрыть главку с внутренним противостоянием между группами людей и наладить работу с детской школой. Сафронов с этой задачей не справился, школа опускалась все ниже, а важные кадры из первой команды просто уходили из клуба в стан конкурентов. Тот же Сопин, например, оказался в системе омского «Авангарда».

Но сможет ли наладить атмосферу в команде Роман Ротенберг? Есть некоторые сомнения. Предпосылок для продолжения внутреннего противостояния в «Динамо» сразу несколько.

Ротенберг не любит Кудашова. Стоит ли напрячься тренеру?

Нужно сразу проговорить, что за последние годы у Ротенберга сложились не самые теплые отношения с наставником «Динамо». Именно тогдашний генменеджер СКА и глава штаба сборной России увольнял Алексея Кудашова пять лет назад с поста главного тренера национальной команды и питерского клуба.

И это при том, что специалист не проваливался – чемпионат мира 2020 года был отменен из-за коронавируса, тренер просто не успел показать, на что способен.

В минувшем плей-офф Ротенберг выразил недовольство поведением Кудашова на тренерской скамейке. Во время флэш-интервью после третьего матча серии первого раунда он обвинил своего коллегу в агрессивном поведении и… бросании бутылок: «Хочу обратиться в судейский комитет. Там тренер главный, Кудашов Алексей Николаевич, всегда кидает бутылку на лед. Он делал это в «Локомотиве». Он делает это постоянно».

А учитывая всю вышестоящую информацию, очень интересно выглядят недавние высказывания Романа Борисовича в беседе с Алексеем Шевченко две недели назад. Тогда он прямо заявил, что не собирается уходить из тренерской профессии.

«Я обязательно буду работать тренером. Я являюсь главным тренером сборной «Россия 25». И вспомните, даже когда мы в прошлом сезоне имели возможность отдыхать, я всегда все выходные проводил, работая на льду с детьми. В моем понимании, это самое важное для любого тренера. Задача тренера – учиться каждый день. А сделать это можно только на практике. Понятно, что я читаю много книг, изучаю разные тактики. Но когда мы работаем с детишками на льду, то сами учимся с ними. Ведь в теории можно сказать, что ребенок должен владеть разными техническими приемами. Но вы его научите!».

Фото: пресс-служба ХК СКА

Да, пока что это разговоры о желании тренировать детей (хотя непонятно, как это накладывается на информацию Baza, что он не будет участвовать в тренировочном процессе). Однако в СКА путь Ротенберга тоже начинался с не самых высоких позиций. Сначала он занимался исключительно продвижением, в 2011 году заняв пост вице-президента клуба по маркетингу. Наладив эту работу и сделав из СКА резонансный бренд, он сосредоточился на хоккейных делах и стал заниматься трансферами питерского клуба. Ну а в 2022 году встал на место тогдашнего главного тренера Валерия Брагина, сначала задвинув его в помощники, а потом и вовсе убрав из системы. И вот мы уже три года знаем Романа Борисовича в амплуа главного тренера.

Большой вопрос – повторится ли ситуация в «Динамо»? У Кудашова после ухода Сопина в клубе не самые прочные позиции. Если в будущем сезоне он вновь остановится на стадии ниже финала, удерживать его в клубе не станут. Он и так получил огромный кредит доверия от руководства «бело-голубых», которое не стало принимать радикальных решений после ранних вылетов в предыдущие два сезона.

В любом случае, комфортно Кудашов себя в «Динамо» чувствовать не будет. Фактор давления и враждебной фигуры с хорошими родственными связями в клубе точно не добавит ему вдохновения для работы в следующем сезоне.