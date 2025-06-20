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На главную ТИ-Спорт 20 июня 2025 14:51

Роман Ротенберг рассказал, планирует ли вернуться к работе тренером в КХЛ

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Роман Ротенберг рассказал, планирует ли вернуться к работе тренером в КХЛ
Фото: ska.ru

Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о своем возвращении к работе на посту наставника какой-либо команды из КХЛ.

«Сейчас я занимаюсь детско-юношеским хоккеем, развитием детей, каждый день их тренирую. Возвращение на пост тренера клуба КХЛ? Время покажет», – передает слова Ротенберга Metaratings.

Напомним, Ротенберг возглавлял СКА с 2022 по 2025 год. В минувшем сезоне «армейцы с Невы» финишировали седьмыми в таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде петербуржцы вылетели от московского «Динамо» (2-4).

По окончании сезона новый совет директоров СКА решил отправить Романа Ротенберга в отставку. На смену ему пришел Игорь Ларионов, ранее возглавлявший «Торпедо».

#ХК СКА #роман ротенберг #спорт #хоккей
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