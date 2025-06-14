Роман Ротенберг рассказал о попытках спасти «Витязь» от банкротства

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Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о попытках спасти «Витязь» от банкротства.

«В своей карьере мы всегда стараемся максимально помочь всем командам, всему хоккею — мы одна большая хоккейная семья. В ситуации, в которой оказался хоккейный клуб «Витязь», помогают все, не только я. Все, кто заинтересован помочь.

Я, ФХР, люди, которые переживают за хоккеистов, всегда готовы помочь любому клубу, который находится в сложной ситуации. Я не буду говорить, какие клубы за годы работы в КХЛ удалось спасти, это было не раз. И делали это вместе», – передает слова Ротенберга ТАСС.

Напомним, ранее появлялась информация, что «Витязь» прекратит свое существование и не будет участвовать в сезоне 2025/26. Затем стало известно, что Ротенберг намерен привести в команду нового спонсора.

Ротенберг возглавлял СКА с 2022 по 2025 год. В минувшем сезоне «армейцы с Невы» финишировали седьмыми в таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде петербуржцы вылетели от московского «Динамо» (2-4).