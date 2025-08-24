Роман Ротенберг продолжит возглавлять сборную России

Фото: fhr.ru

Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг продолжит возглавлять команду сборной России в качестве главного тренера команды.

— Роман Ротенберг — главный тренер, а команда называться будет «Россия 25», так?

— Всё правильно. А если в мире что-то поменяется и нас вернут на международную арену — тогда это и обсудим. Будем ждать этот момент. И куда бы ни приезжала сборная России — Тула, Красноярск, Челябинск — везде народ с флагами встречает свою команду, везде переполненные трибуны. Это же праздник хоккея! Можно болеть за «Трактор», АКМ или «Сокол» — но сборная у всех одна. И за неё болеет вся страна, — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

Напомним, в начале июня Ротенберг покинул пост главного тренера СКА. Позже он вошёл в совет директоров московского «Динамо».