Роман Ротенберг получил благодарственную грамоту от Владимира Путина

Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга

Главный тренер СКА Роман Ротенберг получил благодарственную грамоту от президента Российской Федерации Владимира Путина в торжественной обстановке в Кремле.

Грамота была получена функционером за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

«Всегда приятно побывать в Кремле, тем более когда есть такой хороший повод. Получить благодарность от президента России – невероятно почетно. Это высочайшая оценка труда всей нашей команды, которая день за днем работает не только ради развития хоккея в стране, но и в целом для того, чтобы Россия становилась еще более комфортной и гостеприимной. Спасибо Владимиру Владимировичу Путину за внимание к нашей работе. Его поддержка и искренняя заинтересованность в развитии спорта вдохновляют и мотивируют трудиться с удвоенной силой.

Мы видим, как важно продолжать двигаться вперед, внедрять новые идеи и улучшать существующие проекты. У нас много планов, мы четко понимаем, на какие направления необходимо обратить внимание. Сделаем все для развития хоккея, повышения популярности и увеличения массовости любимого вида спорта», – написал Ротенберг в своем телеграм-канале.

Напомним, в данный момент СКА идет на четвертом месте в таблице Западной конференции. В следующем матче петербуржцы сыграют с «Куньлунем». Встреча состоится 22 февраля в 17:00 по мск.