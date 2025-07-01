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На главную ТИ-Спорт 1 июля 2025 13:22

Роман Ротенберг официально вошел Совет директоров московского «Динамо»

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Роман Ротенберг официально вошел Совет директоров московского «Динамо»
Фото: ska.ru

Экс-менеджер и главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг официально вошел в совет директоров московского «Динамо». Об этом сообщает ряд СМИ.

Сообщается, что он на новой должности будет заниматься управлением и организацией работы детско-юношеской школы и молодежной команды, а также привлекать дополнительные инвестиции

Напомним, лучшим результатом для Романа Ротенберга во главе СКА были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником санкт-петербургского клуба был столичный ЦСКА, в 2022 и 2023 годах.

#роман ротенберг
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