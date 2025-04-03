Роман Ротенберг обвинил игроков «Динамо» в провокациях

Фото: ska.ru

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился комментариями после матча серии плей-офф КХЛ против московского «Динамо» (4:5).

Наставник объяснил, для чего снял вратаря, указав, что решение было правильным.

«Но мы же сравняли счет. Значит, решение было правильным. Это факт», – заявил Ротенберг.

Также тренер сказал, что игрокам СКА нужно научиться не реагировать на провокации, которые часто применяли игроки «бело-голубых».

«Посмотрите на ребят из «Динамо» — Комтуа, Сикьюра… Они приехали из АХЛ. Там все построено на провокациях. Это их стиль. Нашим ребятам не надо на это вестись», – передает слова Романа Ротенберга «Матч ТВ».

Напомним, в данный момент в серии между СКА и «Динамо» ведет московская команда со счетом 3:1. Следующая встреча состоится завтра, 4 апреля, в 19:00 по мск.