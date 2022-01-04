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Спорт
4 января 2022  12:38
Артур Халилуллов

Роман Ротенберг назначен наставником хоккейного СКА

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Российский предприниматель, глава штаба сборной России по хоккею Роман Ротенберг сегодня был официально назначен главным тренером команды СКА из Санкт-Петербурга.

По сообщению пресс-службы клуба, это решение были принято Советом директоров СКА в целях улучшения управления тренерским штабом команды. При этом Валерий Брагин, ранее исполняющий функции главного тренера, останется в СКА в качестве старшего тренера.

СКА находится в лидерах Западной конференции КХЛ, занимая второе место после московского «Динамо».

#хоккей #кхл #роман ротенберг
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