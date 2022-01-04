Роман Ротенберг назначен наставником хоккейного СКА

Российский предприниматель, глава штаба сборной России по хоккею Роман Ротенберг сегодня был официально назначен главным тренером команды СКА из Санкт-Петербурга.

По сообщению пресс-службы клуба, это решение были принято Советом директоров СКА в целях улучшения управления тренерским штабом команды. При этом Валерий Брагин, ранее исполняющий функции главного тренера, останется в СКА в качестве старшего тренера.

СКА находится в лидерах Западной конференции КХЛ, занимая второе место после московского «Динамо».