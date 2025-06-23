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На главную ТИ-Спорт 23 июня 2025 11:17

Роман Ротенберг может возглавить «Локомотив»

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Роман Ротенберг может возглавить «Локомотив»
Фото: ska.ru

Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг может возглавить «Локомотив». Об этом сообщает AllHockey.Ru со ссылкой на источник.

После ухода Игоря Никитина из ярославской команды «железнодорожники» вели переговоры с экс-тренером «Вашингтон Кэпиталз» Тоддом Рирденом, но они сорвались. Руководство «Локомотива» планирует, что Ротенберг будет заниматься не только главной командой, но и развитием молодежи, сообщает источник.

Напомним, Ротенберг возглавлял СКА с 2022 года. Под его руководством «армейцы с Невы» дважды дошли до финала конференций, где во всех случаях уступили ЦСКА. В минувшем сезоне петербуржцы вылетели в первом раунде от московского «Динамо» (2-4).

Никитин возглавлял «Локомотив» с 2021 года. В сезоне 2024/25 «железнодорожники» впервые в истории взяли Кубок Гагарина. В решающей стадии ярославцы победили «Трактор» (4-1).

#роман ротенберг #ХК СКА #хк локомотив #спорт #хоккей
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