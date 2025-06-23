Роман Ротенберг может возглавить «Локомотив»
Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг может возглавить «Локомотив». Об этом сообщает AllHockey.Ru со ссылкой на источник.
После ухода Игоря Никитина из ярославской команды «железнодорожники» вели переговоры с экс-тренером «Вашингтон Кэпиталз» Тоддом Рирденом, но они сорвались. Руководство «Локомотива» планирует, что Ротенберг будет заниматься не только главной командой, но и развитием молодежи, сообщает источник.
Напомним, Ротенберг возглавлял СКА с 2022 года. Под его руководством «армейцы с Невы» дважды дошли до финала конференций, где во всех случаях уступили ЦСКА. В минувшем сезоне петербуржцы вылетели в первом раунде от московского «Динамо» (2-4).
Никитин возглавлял «Локомотив» с 2021 года. В сезоне 2024/25 «железнодорожники» впервые в истории взяли Кубок Гагарина. В решающей стадии ярославцы победили «Трактор» (4-1).