Роман Ротенберг ищет инвестиции, чтобы провести новую хоккейную Суперсерию

Фото: fhr.ru

Первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг подтвердил, что российская сторона ведет переговоры с североамериканскими коллегами о возможности проведения матчей, подобных легендарной Суперсерии 1972 года.

В интервью «Матч ТВ» функционер ответил на вопрос о желании возродить противостояние сборных СССР и Канады в современных условиях, особенно на фоне недавнего заявления Дональда Трампа о необходимости таких встреч. Ротенберг подтвердил, что диалог действительно идет, но подчеркнул масштабность задачи.

«Мы находимся в разговоре, но для того, чтобы устроить Суперсерию‑1972 в наших реалиях, нужны огромные инвестиции, которые нужно взвешивать, анализировать. Самое главное вложение на данный момент — это в наше будущее, настоящее, а именно в наших детей, детско‑юношеский спорт, развитие наших баз, инфраструктуры», — заявил он.

При этом Ротенберг отметил позитивную динамику в переговорах. По его словам, российская сторона нацелена на то, чтобы болельщики получили яркое событие. «Диалог идёт постоянный, и мы хотим сделать всё для того, чтобы наши болельщики были счастливы», — резюмировал глава ФХР.

Напомним, Суперсерия 1972 года между сборными СССР и Канады стала одним из самых знаковых событий в истории мирового хоккея.