Роман Протасевич сообщил о своем помиловании

Бывший главный редактор Telegram-канала Nexta, признанного террористической организацией на территории Беларуси, Роман Протасевич заявил, что его помиловали. Ранее он был приговорен к восьми годам колонии.

«Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость», — сообщил бывший политический активист государственному белорусскому агентству БелТА.

Минский областной суд 3 мая приговорил Протасевича к восьми годам лишения свободы в колонии усиленного режима. До вступления приговора в силу его было решено оставить под домашним арестом. Активиста признали виновным в публичных призывах к захвату государственной власти и актам терроризма, а также в оскорблении Президента Беларуси Александра Лукашенко и распространении ложных сведений об этом государстве.