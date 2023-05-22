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Роман Протасевич сообщил о своем помиловании
Бывший главный редактор Telegram-канала Nexta, признанного террористической организацией на территории Беларуси, Роман Протасевич заявил, что его помиловали. Ранее он был приговорен к восьми годам колонии.
«Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость», — сообщил бывший политический активист государственному белорусскому агентству БелТА.
Минский областной суд 3 мая приговорил Протасевича к восьми годам лишения свободы в колонии усиленного режима. До вступления приговора в силу его было решено оставить под домашним арестом. Активиста признали виновным в публичных призывах к захвату государственной власти и актам терроризма, а также в оскорблении Президента Беларуси Александра Лукашенко и распространении ложных сведений об этом государстве.
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