Роман Мугерман возглавил НПО «Ростар» после закрытия «КАМАЗ-Марко»

Депутат Государственного Совета Татарстана от Набережных Челнов Роман Мугерман возглавил научно-производственное объединение «Ростар». Об этом пишет газета «Вести КАМАЗа».

Роман Мугерман возглавлял «КАМАЗ-Марко» с 2013 года. Он покинул компанию в сентябре прошлого 2021-го. До этого он занимал должность советника заместителя генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию ОАО «КАМАЗ», а также работал директором Департамента развития закупок и Центра закупок.

Научно-производственное объединение «Ростар» занимается разработкой, проектированием и производством автокомпонентов для грузовых автомобилей, автобусов и прицепов. Компания имеет развитую дилерскую сеть в России, странах СНГ и Европы, ОАЭ, а также в государствах Латинской Америки.