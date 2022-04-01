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Промышленность
1 апреля 2022  10:30
Эльвира Зайнулина

Роман Мугерман возглавил НПО «Ростар» после закрытия «КАМАЗ-Марко»

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Депутат Государственного Совета Татарстана от Набережных Челнов Роман Мугерман возглавил научно-производственное объединение «Ростар». Об этом пишет газета «Вести КАМАЗа».

Роман Мугерман возглавлял «КАМАЗ-Марко» с 2013 года. Он покинул компанию в сентябре прошлого 2021-го. До этого он занимал должность советника заместителя генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию ОАО «КАМАЗ», а также работал директором Департамента развития закупок и Центра закупок.

Научно-производственное объединение «Ростар» занимается разработкой, проектированием и производством автокомпонентов для грузовых автомобилей, автобусов и прицепов. Компания имеет развитую дилерскую сеть в России, странах СНГ и Европы, ОАЭ, а также в государствах Латинской Америки.

#камаз
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