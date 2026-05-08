8 мая 2026 14:32

Роман Канцеров покинул «Металлург» и продолжит карьеру в системе «Чикаго»

Фото: metallurg.ru

Нападающий Роман Канцеров расторг контракт с магнитогорским «Металлургом» и продолжит карьеру в системе «Чикаго Блэкхоукс». Спортивные права на 21-летнего форварда в КХЛ останутся за клубом.

Канцеров — обладатель Кубка Гагарина-2024, всю карьеру в КХЛ провел в «Металлурге». На его счету 65 голов и 75 передач в 208 матчах. На драфте НХЛ-2023 он был выбран «Чикаго» под 44-м номером.

«Роман долго взвешивал все „за“ и „против“, но в итоге принял такое решение. Безусловно, расставаться с таким игроком всегда болезненно, — сказал спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков. — Роман не только классный хоккеист, он обладает правильными человеческими качествами и трудовой этикой. Все это поможет нападающему добиться самых больших высот в НХЛ. Мы уверены, что он станет как минимум крепким игроком НХЛ».

