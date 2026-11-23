Фото: metallurg.ru

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Роман Канцеров поделился эмоциями от своего первого хет-трика в НХЛ. Россиянин забросил три шайбы и отдал результативную передачу в матче с «Ванкувер Кэнакс» (6:3).

«Конечно, здорово оформить свой первый хет-трик. Это потрясающе, невероятные ощущения, но хоккей — командная игра. Партнёры — просто молодцы, они создают для меня отличные моменты. Пару раз я забросил после добивания, партнёр отдал мне передачу на дальнюю штангу… ну и ещё мы забивали голы в большинстве», — цитирует Канцерова пресс-служба клуба.

Форвард также отметил, что ему пришлось адаптировать свою игру к североамериканскому хоккею. «Здесь другая лига. Раньше, может, я и мог забивать бросками с дистанции, но теперь мне нужно больше действовать на пятаке. Это моя работа. Я нападающий. Должен находиться рядом с воротами: играть на добиваниях, подправлять шайбу, забивать с близкого расстояния», — добавил он.

Напомним, что Канцеров перешёл в «Чикаго» в 2025 году. В текущем сезоне он набрал 15 (8+7) очков в 20 матчах.