Роман Канцеров ответил на вопрос о возможном переходе в «Чикаго»

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров, выбранный «Чикаго Блэкхоукс» на драфте-2023 под общим 44-м номером, рассказал о планах на будущее.

«Намекать не хочется, я суеверный, зачем говорить "гоп", пока не перепрыгнул. Надо спокойно всё обдумать. На горячую голову какие-то решения принимать неправильно. Есть три-четыре недели, чтобы отдохнуть, и уже с холодной головой рационально принять решение», — сказал Канцеров.

При этом он подчеркнул: «Я был счастлив быть в этом чемпионском коллективе, это мой родной город, моя родная команда, которую я обожаю. Продолжение следует».