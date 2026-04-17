Роман Губанов: «Разнообразие отраслей помогает балансировать рынок труда в Татарстане»

Экономика Татарстана развивается в самых разных направлениях – в частности, в агропромышленном комплексе, нефтехимии, IT и торговле, – и именно это помогает региону сохранять стабильность на рынке труда. Об этом на полях Чемпионата розничных профессий в Москве рассказал директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.

«Диверсификация помогает держать в балансе рынок труда. Если одни отрасли в моменте испытывают определенные сложности, другие индустрии обеспечивают рост. Таким образом можно балансировать рынок, перераспределяя трудовые ресурсы в те отрасли, где есть дефицит кадров. Хотя на практике это осложняется тем, что в разных индустриях требуются разные компетенции, поэтому такой обмен кадрами не всегда возможен», – отметил Губанов.

По его словам, это в том числе хорошо видно на примере розничной торговли: в первом квартале 2026 года в этом секторе увеличились зарплаты и число желающих трудоустроиться.

По данным Авито Работы, в январе-марте средняя предлагаемая зарплата в вакансиях розничной и оптовой торговли в Татарстане выросла на 16% по сравнению с первым кварталом прошлого года и составила 70,1 тыс. рублей в месяц. Самый заметный рост зарплатных предложений зафиксирован у счетчиков-ревизоров – на 30%, до 66,9 тыс. рублей, у продавцов – на 29%, до 52,1 тыс. рублей, у продавцов-кассиров – на 19%, до 58 тыс. рублей.

Наиболее востребованными сотрудниками по числу вакансий стали продавцы: в том числе консультанты и кассиры. Работодатели стараются привлекать персонал не только ростом зарплат, но и дополнительными условиями: предлагают обучение, скидки, униформу, зоны отдыха, подарки детям, а количество вакансий с медицинским страхованием за год увеличилось на 19%.

При этом компании продолжают снижать порог входа в профессию: сейчас 84% вакансий в сфере розничной торговли подходят кандидатам без опыта работы. Это позволяет быстрее закрывать массовые позиции и расширять круг потенциальных соискателей.

Интерес жителей республики к работе в торговле также растет, сообщили эксперты платформы. В первом квартале число запросов контактов работодателей увеличилось на 8% год к году. Наибольший рост показали вакансии товароведов и торговых представителей – на 28%, а продавцов-кассиров – на 18%. Самые высокие зарплатные предложения среди этих позиций получают торговые представители – в среднем 97,2 тыс. рублей в месяц.

Одновременно растет и сегмент подработки. В первом квартале количество предложений частичной занятости в розничной и оптовой торговле в Татарстане увеличилось на 56%, а число откликов – на 33%. Среднее предлагаемое вознаграждение составило 5,8 тыс. рублей за смену.

О росте интереса к работе в ритейле говорят и результаты опросов: 39% жителей Приволжского федерального округа уже работали или работают в розничной торговле, еще 12% готовы рассмотреть такую занятость в будущем. Среди главных преимуществ этой сферы чаще всего называют гибкий график, работу рядом с домом и стабильную оплату труда.

На фоне растущего спроса на специалистов в отрасли в России развивается и профессиональная инфраструктура ритейла. Так, в Москве стартовал второй Чемпионат розничных профессий, который собрал команды крупнейших торговых сетей страны. Как отметил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли России Роман Чекушов, в прошлом году чемпионат объединил лучших специалистов отрасли из 25 городов и стал площадкой для выработки новых профессиональных стандартов в розничной торговле.