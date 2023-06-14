Роман Фролов на ПМЭФ: страхование играет важную роль в поддержке МСБ

Сегмент малого и среднего предпринимательства в России стремительно растет — только за прошлый год в стране появилось более 178 тыс. новых субъектов МСП. Роман Фролов, член Совета директоров Страхового Дома ВСК, в рамках выступления на дискуссионной сессии ПМЭФ 2023 «Финансы для растущего бизнеса: ставки, условия и поддержка» рассказал о роли страхования в поддержке малого бизнеса, наиболее востребованных страховых программах для МСП и возможном участии страховщиков в проектах, направленных на реализацию господдержки сегмента.

Страхование играет важную роль в поддержке малого и среднего бизнеса, оказывая финансовую защиту от различных рисков и непредвиденных ситуаций. К ним можно отнести пожары, кражу, утрату или повреждение имущества. Существуют также программы, включающие в полис юридические проблемы — например, судебные иски со стороны клиентов. Страхование помогает компаниям решить не только финансовые сложности, но и снизить репутационные риски. Наличие полиса может стать конкурентным преимуществом перед потенциальными инвесторами. К тому же, организации, страхующие свою ответственность, считаются более надежными в глазах клиентов и партнеров.

Среди игроков рынка МСП наиболее востребованными сегодня являются комплексные страховые программы, полисы страхования имущества и гражданской ответственности собственников и арендаторов помещений, корпоративное ДМС и страхование от несчастных случаев для небольших коллективов, а также ОСАГО для юридических лиц. В программы для предприятий пищевой отрасли можно включить страхование качества продукции, которое помогает избежать так называемого потребительского терроризма. Также последнее время набирает популярность страхование киберрисков. Особенно оно актуально для компаний, которые работаю с персональными данными, и у которых в штате нет хорошего специалиста по информационной безопасности.

Для страховых компаний сегмент МСП выглядит все более привлекательным. При этом подходы к оценке риска, применяемые для крупного бизнеса, не всегда релевантны для малых предприятий. Поэтому ВСК разработала продукты с небольшими страховыми суммами, не требующие глубокого андеррайтинга. Например, сейчас можно купить онлайн полис гражданской ответственности перед третьими лицами со страховой суммой до 150 млн рублей, полис страхования помещений и отделки с лимитом ответственности до 20 млн рублей.

Стратегически важная задача для страхового бизнеса — участие в нацпроекте по поддержке МСБ. Его цель — расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию и страхованию. Правительством на эти цели выделен бюджет в размере 14,3 млрд рублей. Еще на 9 млрд рублей увеличена капитализация Корпорации МСП, которая предоставляет малому и среднему бизнесу беззалоговые кредиты под своё поручительство. Сейчас представители страхового сообщества ведут диалог с госорганами и общественными организациями по теме внесения в перечень целевых расходов при получении господдержки расходов на страхование.