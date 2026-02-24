Роман Бабаев: «Зимние трансферы добавили уверенности ЦСКА, но ничего не гарантируют»

Фото: pfc-cska.com

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал итоги зимней трансферной кампании, в ходе которой армейцы подписали сразу пять новичков: Лусиано Гонду, Максима Воронова, Дмитрия Баринова, Матеуса Рейса и Данилу Козлова. Функционер оценил влияние усиления на психологический климат в команде и её перспективы.

Отвечая на вопрос, приблизило ли такое активное усиление команду к чемпионству, Бабаев был сдержан в прогнозах. «Посмотрим по итогам сезона. Как я могу гадать, я же не провидец», — цитирует его «РБ Спорт».

При этом гендиректор признал, что приход сильных игроков не может не сказываться на настрое футболистов. «Конечно, когда приходят сильные футболисты, это влияет на психологическое состояние команды, добавляет уверенности. Приближает ли это к цели? Да, отчасти. Но это абсолютно ничего не гарантирует, все команды хорошо подготовились, будет тяжёлый отрезок сезона», — подчеркнул Бабаев.

Также он прокомментировал победу ЦСКА в Зимнем Кубке РПЛ, которую некоторые болельщики склонны считать «черной меткой» перед возобновлением чемпионата. «Нет. Может быть, как раз наоборот — фортуна нам улыбается. А если серьёзно, то это просто суеверие, и не более», — резюмировал генеральный директор армейского клуба.