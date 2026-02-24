news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 24 февраля 2026 15:00

Роман Бабаев: «Зимние трансферы добавили уверенности ЦСКА, но ничего не гарантируют»

Читайте нас в
Телеграм
Роман Бабаев: «Зимние трансферы добавили уверенности ЦСКА, но ничего не гарантируют»
Фото: pfc-cska.com

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал итоги зимней трансферной кампании, в ходе которой армейцы подписали сразу пять новичков: Лусиано Гонду, Максима Воронова, Дмитрия Баринова, Матеуса Рейса и Данилу Козлова. Функционер оценил влияние усиления на психологический климат в команде и её перспективы.

Отвечая на вопрос, приблизило ли такое активное усиление команду к чемпионству, Бабаев был сдержан в прогнозах. «Посмотрим по итогам сезона. Как я могу гадать, я же не провидец», — цитирует его «РБ Спорт».

При этом гендиректор признал, что приход сильных игроков не может не сказываться на настрое футболистов. «Конечно, когда приходят сильные футболисты, это влияет на психологическое состояние команды, добавляет уверенности. Приближает ли это к цели? Да, отчасти. Но это абсолютно ничего не гарантирует, все команды хорошо подготовились, будет тяжёлый отрезок сезона», — подчеркнул Бабаев.

Также он прокомментировал победу ЦСКА в Зимнем Кубке РПЛ, которую некоторые болельщики склонны считать «черной меткой» перед возобновлением чемпионата. «Нет. Может быть, как раз наоборот — фортуна нам улыбается. А если серьёзно, то это просто суеверие, и не более», — резюмировал генеральный директор армейского клуба.

#пфк цска
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Казанский имам рассказал, кому нельзя давать фитр-садака

Казанский имам рассказал, кому нельзя давать фитр-садака

24 февраля 2026
Алмас Хусаинов: «Народные песни нельзя изменять. Они словно ДНК, код нашей нации»

Алмас Хусаинов: «Народные песни нельзя изменять. Они словно ДНК, код нашей нации»

23 февраля 2026