Роман Амирханов назначен заместителем министра экономики Татарстана

Заместителем министра экономики Республики Татарстан стал Роман Амирханов, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

«Назначить с 26 мая 2021 года Амирханова Романа Дамировича на должность заместителя министра экономики Республики Татарстан — начальника Департамента социально-экономического мониторинга Министерства экономики Республики Татарстан», — говорится в распоряжении, которое подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Ранее Роман Амирханов занимал должность заместителя руководителя — начальника отдела государственной статистики в г.Казань ТО Федеральной службы государственной статистики по РТ.