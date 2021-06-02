news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
2 июня 2021  11:04

Роман Амирханов назначен заместителем министра экономики Татарстана

news_top_970_100

Заместителем министра экономики Республики Татарстан стал Роман Амирханов, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ. 

«Назначить с 26 мая 2021 года Амирханова Романа Дамировича на должность заместителя министра экономики Республики Татарстан — начальника Департамента социально-экономического мониторинга Министерства экономики Республики Татарстан», — говорится в распоряжении, которое подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Ранее Роман Амирханов занимал должность заместителя руководителя — начальника отдела государственной статистики в г.Казань ТО Федеральной службы государственной статистики по РТ.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное