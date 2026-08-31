«Рома» сделала улучшенное предложение «Зениту» по трансферу Луиса Энрике

Фото: fc-zenit.ru

Итальянская «Рома» направила петербургскому «Зениту» новое предложение о покупке бразильского вингера Луиса Энрике. По информации ESPN, сумма сделки может составить около 40 миллионов евро с учетом бонусов.

По данным источника, «Зенит» положительно отреагировал на это предложение. Сейчас стороны прорабатывают детали сделки. При этом сам 25-летний футболист уже дал согласие на переход в римский клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо. Окончательное решение будет принято после переговоров игрока и его представителей.

Ранее сообщалось, что «Рома» предложила вариант аренды за 5 миллионов евро с правом выкупа за 30 миллионов. Однако, по данным ESPN, римляне готовы приобрести бразильца именно за 33 миллиона евро гарантированно и еще 5-7 миллионов в виде бонусов.

Луис Энрике перешел в «Зенит» из «Ботафого» в январе 2025 года за 33 миллиона евро. За время выступления в петербургском клубе он провел 54 матча во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 24 миллиона евро, а его контракт с «Зенитом» рассчитан до конца 2028 года.

Трансферное окно в Италии закрывается 2 сентября, поэтому «Рома» рассчитывает на оперативный ответ от российского клуба.