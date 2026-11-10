news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 10 ноября 2026 13:21

Роллы из казанского «Бахетле» не прошли экспертизу Роспотребнадзора

Читайте нас в

Отобранные для проверки роллы из «Бахетле» на улице Павлюхина в Казани не прошли экспертизу Роспотребнадзора. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления ведомства по Республике Татарстан.

«Роллы, закупленные в магазине "Бахетле", не соответствовали установленным требованиям по микробиологическим показателям», – рассказали агентству.

Роспотребнадзор провел внеплановую проверку и отобрал сырье для лабораторной экспертизы, а также исследовал смывы и дезинфицирующие средства. Эти исследования не выявили нарушений.

«По другим выявленным нарушениям на ответственное должностное лицо составлен протокол об административном правонарушении. Продавцу ООО "Бахетле" объявлено предостережение», – отметили в Роспотребнадзоре по РТ.

#Проверка Роспотребнадзор #Здоровье
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Лед, который объединяет: III турнир на Кубок «Газпром профсоюза» в Казани

Лед, который объединяет: III турнир на Кубок «Газпром профсоюза» в Казани

9 ноября 2026

ВТБ: Выдачи ипотеки в России за десять месяцев выросли на 23%

9 ноября 2026
Новости партнеров