Роллы из казанского «Бахетле» не прошли экспертизу Роспотребнадзора

Отобранные для проверки роллы из «Бахетле» на улице Павлюхина в Казани не прошли экспертизу Роспотребнадзора. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления ведомства по Республике Татарстан.

«Роллы, закупленные в магазине "Бахетле", не соответствовали установленным требованиям по микробиологическим показателям», – рассказали агентству.

Роспотребнадзор провел внеплановую проверку и отобрал сырье для лабораторной экспертизы, а также исследовал смывы и дезинфицирующие средства. Эти исследования не выявили нарушений.

«По другим выявленным нарушениям на ответственное должностное лицо составлен протокол об административном правонарушении. Продавцу ООО "Бахетле" объявлено предостережение», – отметили в Роспотребнадзоре по РТ.