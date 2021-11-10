Ролик «ЮВТ-24» набрал пять млн просмотров в TikTok

Ролик «ЮВТ-24» под названием «Что под столом у ведущей?» в TikTok набрал 5 млн просмотров, около 178 тысяч лайков и 377 комментариев. Ролик был опубликован 8 августа.

В главной роли снялась редактор татарских программ, ведущая новостей на татарском языке Лилия Салимзянова.

Комментаторы под постом отмечали, что всегда думали, что ведущие в студии не сидят, а стоят. Пользователи с юмором отнеслись к одежде и обуви, которые не попадают в объектив камеры — на ведущей под строгим платьем и пиджаком надеты спортивные штаны, заправленные в носки, и тапочки.

«Это я на дистанционке», «Ну и что тут такого? Она же не на сцену танцевать пришла, так удобно», «Примерно так же на работе сижу. С тапочками на ногах», «Ой, а у меня носочки такого типа, только фиолетовые, как же это мило», «Холодно, наверное, у вас там, удачи и побольше тепла», «Еще бы тазик с теплой водой», «Лабутены», «Главное, чтобы ножкам было тепло», — отмечается в комментариях.

Публикация на данный момент является самой популярной в аккаунтах медиахолдинга «Татмедиа» в TikTok.