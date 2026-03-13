Ролик в стиле аниме о мести Моджтабы Хаменеи США за смерть отца показали на иранском ТВ

Гостелерадио Ирана распространило ролик в стиле японского аниме о гибели бывшего верховного лидера ИРИ Али Хаменеи и избрании его сына Моджтабы Хаменеи на пост рахбара.

В видео показано как Хаменеи-старший обнимают свою годовалую внучку перед попаданием ракеты в его резиденцию. Затем его сын поднимает иранское знамя на месте гибели отца, а президент США Дональд Трамп после слов «Хаменеи вернулся» начинает нервничать.