Политика 13 марта 2026 10:32

Ролик в стиле аниме о мести Моджтабы Хаменеи США за смерть отца показали на иранском ТВ

Гостелерадио Ирана распространило ролик в стиле японского аниме о гибели бывшего верховного лидера ИРИ Али Хаменеи и избрании его сына Моджтабы Хаменеи на пост рахбара.

В видео показано как Хаменеи-старший обнимают свою годовалую внучку перед попаданием ракеты в его резиденцию. Затем его сын поднимает иранское знамя на месте гибели отца, а президент США Дональд Трамп после слов «Хаменеи вернулся» начинает нервничать.

«Убейте гниду»: Соловьев призвал ударить «Орешником» по Киеву и уничтожить Зеленского

