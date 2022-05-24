Ролик «Эпипе» «СалаваТikов» набрал более 100 тыс. просмотров на YouTube

Видеоролик «Эпипе», созданный проектом «СалаваТik» детского журнала «Салават купере», получил заслуженное признание у посетителей видеохостинга YouTube, собрав более 100 тыс. просмотров.

«Сможешь станцевать так, чтоб треснули половые доски? Тогда татарская народная песня „Апипа“ для тебя! Присоединяйся к „СалаваTik’ам“! Песня — народное творчество, танец — от нас!» — говорится в подписи к видео.

В ролике дети поют задорную народную песенку и танцуют. Вместе с ними танцуют и анимированные персонажи — Тигр, Утенок и Гусенок.

Видео снабжено субтитрами и позволяет в режиме караоке подпевать и изучать язык вместе с маленькими артистами.

Проект «СалаваТik» представляет собой часть молодежной инициативы «Татмедиа Junior» агентства «Татмедиа». Все выпуски можно посмотреть на страничке журнала «Салават купере» на платформе Tik-Tok. Видео также доступны в аккаунтах «Татмедиа Junior» в мессенджере Telegram и социальной сети «ВКонтакте», а также на канале проекта в YouTube.