Ролевые игры и симуляции дорожных ситуаций: школьников Казани обучат ПДД

В Татарстане уже четвертый год проводится информационно-игровой курс по правилам безопасного поведения на дороге. Для охвата большего количества учащихся этой осенью обучающие мероприятия состоятся в выездном формате. Они пройдут в ноябре в школах Казани. Интеллектуальную игру по безопасности дорожного движения «#знаюсоблюдаюПДД» пройдут 1,5 тыс. школьников 5-х и 6-х классов.

Организаторами проекта являются ГБУ «Безопасность дорожного движения», Госавтоинспекция МВД по РТ и Научный центр безопасности жизнедеятельности Академии наук РТ.

В рамках курса учащиеся смогут погрузиться в мир дорожной безопасности через различные игровые активности, ролевые игры и симуляции дорожных ситуаций. Уроки будут организованы в формате, который включает элементы развлечения. За счет этого усвоение информации должно стать более легким и приятным, отмечают организаторы проекта.

«По статистике дети среднего школьного возраста чаще всего попадают в ДТП. Поэтому в этом году разработали отдельный блок работы с ними. Игровой формат позволяет не только изучать правила безопасного поведения на дороге, но и применять их на практике, что, безусловно, сократит число дорожно-транспортных происшествий среди школьников», — прокомментировал новацию начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Рустем Гарипов.

«Мы хотим сделать обучение правилам дорожной безопасности интересным и доступным для детей. За четыре года реализации курса более 7 тыс. детей в игровой форме повторили и закрепили основы безопасного поведения на дороге. Эффективность этой работы видна, собираемся и дальше развивать это направление», — отметила в свою очередь заместитель директора ГБУ «Безопасность дорожного движения» Светлана Бикчантаева.