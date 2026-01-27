Роль РТ в спорте России, школа Загитовой и оценка Фазлеевой: итоги коллегии Минспорта

В Казани подвели спортивные итоги ушедшего года и поделились планами на будущее. С большим докладом во время коллегии Министерства спорта РТ выступил Владимир Леонов. Глава ведомства рассказал о важных событиях в татарстанском спорте и озвучил актуальные проблемы. Об этом и многом другом – в материале «Татар-информа».





Владимир Леонов рассказал о главных спортивных итогах ушедшего года и поделился планами на 2026-й

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Замминистра спорта РФ Морозов: «Мы высоко оцениваем роль Татарстана в сфере физической культуры и спорта России»

Сегодня в Поволжском университете физической культуры, спорта и туризма прошла коллегия Министерства спорта Татарстана. Глава ведомства Владимир Леонов рассказал о главных спортивных итогах ушедшего года и поделился планами на 2026-й.

Самыми заметными участниками мероприятия стали замминистра спорта РФ Алексей Морозов и заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева. Фазлеева отметила объем инфраструктурных решений в республике, а также работу отдельных районов в направлении спортивной составляющей и выделила главные приоритетные задачи.

Самым заметным участником мероприятия стал замминистра спорта РФ Алексей Морозов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В докладе Владимира Александровича очень четко было понятно, какой объем инфраструктурных решений был принят за 2025 год. И это стало наследием уже предыдущих годов, когда совершенствовалась инфраструктурная составляющая Республики Татарстан в части спорта, их эксплуатации.

Мы видим приоритеты в капитальном ремонте некоторых спортивных учреждений, которые должны быть включены в программу 2026 года. Также важной задачей на ближайший год остается вовлеченность в спорт школьников и студентов», – приводит слова Фазлеевой корреспондент «Татар-информа».

Лейла Фазлеева отметила объем инфраструктурных решений в республике, а также работу отдельных районов в направлении спортивной составляющей и выделила главные приоритетные задачи Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Будет ли в Татарстане новый Центр гимнастики?

Также с докладом выступил глава Заинского муниципального района Разиф Каримов. Он рассказал о прогрессе, которого удалось достичь за минувший спортивный сезон, и внес предложения по строительству новых объектов. Директор Федерации спортивной гимнастики Республики Татарстан Наиля Сайфутдинова упомянула о достижениях татарстанских спортсменов в мире спортивной гимнастики, в том числе на международном уровне.

Сайфутдинова сделала особый акцент на необходимости строительства дополнительного Центра гимнастики в Казани, в первую очередь из-за увеличения количества занимающихся. Неоднозначной показалась реакция министра спорта РТ Владимира Леонова, который точного ответа дать пока не смог.

Наиля Сайфутдинова сделала особый акцент на необходимости строительства дополнительного Центра гимнастики в Казани Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отдельно стоит отметить выступление инструктора-методиста филиала АНО ДПО «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи» в Республике Татарстан и ветерана СВО Анвара Мухаметзянова. Он пояснил, насколько важным элементом социальной реабилитации является спорт для участников СВО. Также он внес предложение о строительстве в Казани центра для адаптивного спорта.

В заключение замминистра спорта РФ Алексей Морозов отметил Республику Татарстан как один из самых развивающихся спортивных регионов страны.

«Мы высоко оцениваем и подчеркиваем роль Республики Татарстан в жизни физической культуры и спорта России. Здесь много делается для развития этого движения. Другие регионы берут пример с моды, которую задает Татарстан на проведение мероприятий, на вовлечение в спорт населения, детей, участников СВО, ветеранов», – заявил Морозов.

Анвар Мухаметзянов пояснил, насколько важным элементом социальной реабилитации является спорт для участников СВО. Также он внес предложение о строительстве в Казани центра для адаптивного спорта Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

12,5 млрд рублей на инфраструктуру

На сегодняшний день в Республике Татарстан физической культурой и спортом занимается 67,2% населения. Министр спорта РТ Владимир Леонов отметил, что в обозримом будущем ведомство стремится к увеличению этих показателей до 75% и они вполне достижимы. Кроме того, по нынешнему показателю Татарстан занимает второе место в ПФО и пятое – по стране.

Ни для кого не секрет, что с точки зрения спортивной инфраструктуры Татарстан является лучшим субъектом РФ. При этом каждый год в республике строятся новые объекты. В 2025 году общий объем финансирования спортивной инфраструктуры составил 12,5 миллиарда рублей. В эксплуатацию были введены 133 спортивных сооружения, а общая цифра по РТ составляет свыше 12 000 объектов.

Речь идет в первую очередь об универсально-спортивных площадках, лыжных базах. Совместно с футбольной федерацией в Татарстане продолжается активное строительство футбольных манежей. Если говорить о цифрах, то за последнее время в рамках специальной программы было отстроено 23 футбольных манежа. Кроме того, в 2026 году должно закончиться возведение одного из самых больших и значимых инфраструктурных проектов – федерального центра развития футбола, реализуемого на базе профессионального футбольного клуба и Академии «Рубина».

На сегодняшний день в Республике Татарстан физической культурой и спортом занимается 67,2% населения. Министр спорта РТ Владимир Леонов отметил, что в обозримом будущем ведомство стремится к увеличению этих показателей до 75% и они вполне достижимы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Школа Алины Загитовой в Казани откроет свои двери в сентябре 2026 года

Помимо этого, совместно с Федерацией настольного тенниса построены пять многофункциональных центров настольного тенниса в РТ. В начале текущего учебного года был введен в эксплуатацию обновленный Центр фехтования. Так, в этом году Казань принимает чемпионат России по фехтованию. В планах у руководства республики построить в Казани Центр тяжелой атлетики, который пока находится в разработке. По мнению Леонова, проект находится на стадии урегулирования юридических вопросов и должен стать очень востребованным.

Также в спортивной столице Татарстана продолжается строительство Центра фигурного катания, который откроет свои двери уже в сентябре 2026 года. По мнению главы Минспорта РТ, это большой и грандиозный проект, на базе которого будет открыта школа Алины Загитовой. Сама олимпийская чемпионка принимает активное участие в организации.

Говоря о массовом спорте, Леонов упомянул про социальный беговой фестиваль под названием Timmerman, который существует в Казани уже более 10 лет. Глава Минспорта РТ отдельно подчеркнул, что 70% участников массовых забегов бегунов-любителей не из Татарстана, что положительно сказывается и на туристической составляющей региона.

Были затронуты вопросы и детско-юношеского спорта. В Татарстане представлены одни из крупнейших лиг по волейболу, баскетболу, футболу и тэг-регби. Задача министерства – увеличивать охват. Сегодня порядка 65 тысяч школьников вовлечены в этот процесс. Помимо вышеуказанных лиг, традиционно проводятся дворовые турниры «Кожаный мяч» и «Золотая шайба», где принимают участие порядка 8 тысяч татарстанских школьников.

Были затронуты вопросы и детско-юношеского спорта. В Татарстане представлены одни из крупнейших лиг по волейболу, баскетболу, футболу и тэг-регби Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Социальные проекты в РТ на подъеме, а по увеличению стипендий за высшие спортивные достижения пока не понятно

Хорошо себя зарекомендовали и студенческие спартакиады, которые проходят по 12 видам спорта. Общий охват участников – свыше 4,5 тысячи человек. Из них 53 городских и 23 профессиональных образовательных учреждения.

Также Леонов выделил проект «Кросс корпораций», специально созданный для работающей категории граждан, который также набирает популярность. Кроме того, глава Минспорта РТ упомянул и о важной роли проектов для лиц старшего и пожилого возраста, таких как спартакиада «Игры долголетия» и «Человек труда» (движение для ветеранов спорта).

Еще одно важное место в развитии спорта в Татарстане занимает развитие адаптивной физической культуры, что напрямую также связано с участниками СВО, вернувшимися из зоны боевых действий и нашедшими себя в новом для себя амплуа. В настоящий момент адаптивной физкультурой в РТ занимается более 72 тысяч человек.

На сегодняшний день в республике развивается около 150 видов спорта и функционирует 148 спортивных федераций. Если говорить о цифрах, в Татарстане 164 спортивных школы, из них статус олимпийского резерва получили 29. Общее количество занимающихся составляет порядка 90 тысяч человек и 3000 квалифицированных тренеров.

Стоит отметить, что в прошлом году в Татарстане стало больше на два заслуженных мастера спорта, на 19 мастеров спорта России международного класса, на 333 мастера спорта России и на 1548 кандидатов в мастера спорта. Наряду с этим впервые с 2019 года указом Раиса РТ был решен в положительную сторону вопрос об увеличении норм расходов на командирование и организацию спортивных мероприятий.

«Это большая поддержка наших спортсменов, особенно в преддверии открытия международной арены, потому что это очень важно с точки зрения стимула», – считает Леонов.

Однако, к сожалению, остается нерешенным пока вопрос увеличения размеров ежемесячной стипендии ведущих спортсменов РТ за высокие спортивные результаты, а также доплаты тренерам.

«Данная проблема является актуальной, поскольку приводит к оттоку спортсменов. Это пока не массовый характер, но все же он, к сожалению, существует. И эта проблема у нас выходит на первый план», – сказал в заключение Леонов.