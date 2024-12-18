Роль РТ в международной повестке и саммит БРИКС: выходит новый выпуск Тatarstan Today

Одному из ключевых событий уходящего года — прошедшему в Казани шестнадцатому саммиту БРИКС окажется посвящен новый выпуск авторской программы «Tatarstan Today. Открытый миру» телеведущей Дины Газалиевой.

В передаче расскажут о том, что происходило на главных локациях саммита и в его кулуарах, а также о том, что ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков о роли Татарстана в международной российской повестке.

На вопросы ведущей ответят известные чиновники и медиаэксперты. Они объяснят, почему, на их взгляд, казанский саммит обязательно войдет в историю. Будет сказано и о том, как в ходе этого события переплетались политика и экономика, как его участники проявляли дружбу и взаимоуважение.

Кроме того, в новом выпуске программы зайдет речь и о модных показах на фэшн-форуме стран БРИКС, состоявшегося в Москве, и о причинах растущего по всему миру запроса на национальный колорит.

На «ТНВ» новый выпуск программы Дины Газалиевой «Tatarstan Today. Открытый миру» покажут 21 декабря в 19.00 и 23 декабря в 22.10. На телеканале «Татарстан 24» он выйдет 25 декабря в 18.30 и 22.30.