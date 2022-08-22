Роль НКО в архитектуре международных отношений обсудят на форуме «Сообщество» в Казани

Формат международного взаимодействия некоммерческих организаций и выстраивание российской общественной дипломатии в новых реалиях обсудят на форуме Общественной палаты РФ «Сообщество», который состоится 24–25 августа в Казани. Дискуссия пройдет на секции «Роль третьего сектора в современной архитектуре международных отношений», модератором выступит секретарь ОП РФ Лидия Михеева.

«Сегодня в мире все большую роль играют общественные некоммерческие организации. Их усилиями формируется международный диалог, выстраивается гуманитарная и культурная повестка. Это так называемая народная дипломатия. События последних месяцев доказывают, что там, где не могут договориться политики, могут говорить обычные люди», — прокомментировала Михеева.

В ходе обсуждения планируется уделить внимание правовым основам сотрудничества, финансированию грантов, а также подготовке кадров и волонтеров для НКО. В дискуссии примут участие президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева, зампредседателя Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Альбир Крганов, директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиер Эргашев и другие.

Форум «Сообщество» ежегодно проводится Общественной палатой РФ начиная с 2015 года. В этом году он уже прошел в Новосибирске и Липецке, а также будет организован в Петрозаводске. Итоговый форум «Сообщество» пройдет в Москве в начале ноября.

К участию приглашены представители НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты, бизнесмены, чиновники федерального и регионального уровня и все граждане, неравнодушные к процессам, происходящим в гражданском обществе и желающие принять участие в активном изменении страны.