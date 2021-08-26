Общественная палата Татарстана: Роль наблюдателей в выборах становится более активной

В Общественной палате Татарстана прошло заседание координационного совета по общественному контролю за голосованием. Региональный координатор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в РТ, член исполкома татарстанского отделения Ассоциации юристов России Рафаэль Фахрутдинов высказал мнение об институте общественного контроля.

«Общественный контроль – это один из базисов легитимности избирательных процессов. Однозначно он дал положительный результат и повысил уровень доверия граждан к выборам», – считает Фахрутдинов.

По словам эксперта, наблюдатель из пассивного участника избирательного процесса все больше и больше становится ее активным участником. Если ранее контроль за выборами осуществляли в основном заинтересованные лица, то на сегодняшний момент много представителей гражданского сообщества, действующего независимо от участников выборного процесса.

Члены совета на заседании обсудили также доклад председателя координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева. По его словам, в этом году число отказов в регистрации на выборах в Госдуму РФ по одномандатным округам снизилось с 245 до 180 по сравнению с 2016 годом. Число зарегистрированных кандидатов по одномандатным округам возросло с 2030 до 2062.

«Этот фактор также подтверждает легитимности выборов в России. Очевидно увеличение конкурентности выборов. Причем речь идет не только об увеличении количества и разнообразия участников избирательного процесса, но и о качественных преобразованиях внутри самих партий. Внутрипартийные списки обновляются за счет гражданских активистов и общественных деятелей, а не только “профессиональных участников” политического поля», – отметил Фахрутдинов.