Роль Идегея в новой постановке Тинчуринского театра исполнит Ильнур Гарифуллин

Главный режиссер Тинчуринского театра Туфан Имамутдинов рассказал, почему на роль Идегея в спектакле по народному эпосу «Идегей» был выбран Ильнур Гарифуллин.

«Ильнура знаю давно. Его внутренний мир, с одной стороны, мягкий и деликатный, в то же время в нем есть жесткость. Мне кажется, Идегей – именно такой образ», – сказал режиссер на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной премьере спектакля.

«Во-вторых, он легко обращается со своим телом – с детства ходил в спортивные секции. Если воин не чувствует тела, это не воин. Ильнур также умеет обращаться с саблей и подобным оружием. Я подумал, что и внешне, и своим внутренним миром Ильнур подходит для образа Идегея», – пояснил он.

Туфан Имамутдинов также отметил, что перед созданием спектакля они встречались с историками. «Они нам рассказали, что Идегей из тех, кто прибыл из Средней Азии. И естественно, что у него и язык немного другой», – сказал он.

Ильнур Гарифуллин – выпускник русского отделения Казанского театрального училища, работал в Казанском ТЮЗе. Идегей – его первая роль на татарском языке.

Ильнур Гарифуллин не участвует в пиар-компании спектакля «Идегей». Первое интервью с актером на татарском языке было сделано газетой «Интертат».

«Я ведь даже никогда не читал татарских книг. В дастане довольно много старинных слов, и окончания мне показались странными – не такие, как я их знаю. Поэтому в первой читке мне пришлось очень трудно – читая текст, я ломал слова. Наверняка для артистов казалось сумасшествием, что человек, не умеющий читать по-татарски, собирается играть Идегея, видимо, у них волосы стояли дыбом», – признался в интервью Ильнур Гарифуллин.

«Я учу. Я стараюсь. Даст Бог, все получится. Туфан Рифович вернул мне татарский язык. Меня вернул татарскому народу – как минимум, он сделал одно доброе дело», – сказал актер.

