Рокировка на эрмитажной выставке в Казани: Альфонса Муху сместили Бенуа и Грассе

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Большая эрмитажная выставка в Казани «Прекрасная эпоха. Европейское искусство рубежа XIX-XX веков» приостановила свою работу на три дня: с 3 по 5 марта здесь будет происходить замена части экспонатов.

Ротация плановая, она связана с хрупкостью графических работ, которые специалисты не рискуют экспонировать дольше трех месяцев. Поскольку выставка, открывшаяся в конце ноября прошлого года, будет работать до сентября нынешнего, подобных смен части экспонатов в ней предусмотрено две. Вторая запланирована на июль. Живопись на протяжении всей работы выставки не претерпит ротаций.

Из первоначальной экспозиции убирают 41 произведение графики. Это работы Альфонса Мухи, Феликса Валлоттона, Анри де Тулуз-Лотрека. А появятся в залах работы, например, Александра Бенуа и Эжена Грассе – всего 38 новых экспонатов.

«Ротация касается трех залов, но затрагивает четыре темы: «Развлечения», «Париж», «Красавицы эпохи» и «Ар-нуво». Таким образом, обновлено будет больше половины, около 55%, всей выставки. 6 марта откроется уже обновленная экспозиция», – пояснили «Татар-информу» в пресс-службе центра «Эрмитаж-Казань».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Самой популярной у посетителей работой в первой раскладке выставки был эскиз Эдгара Дега «Танцовщица, надевающая пуанты». Именно около нее, рассказали музейщики, зрители чаще всего останавливались, чтобы внимательно рассмотреть. Гостями выставки однажды стали и учащиеся танцевальной школы. Они с особенным интересом рассматривали этот рисунок. Увы, «Танцовщица» Дега завершила свои гастроли на выставке в Казани.

Нельзя теперь будет увидеть в «Прекрасной эпохе» и большую сюжетную картину Жана Батиста Эдуарда Детая «Император Николай II, Императрица Александра Федоровна и президент Французской Республики Феликс Фор на военном смотре в Шалоне 27 сентября 1896 года». Несмотря на масштаб произведения и его красочность, написана картина отнюдь не маслом.

«Многие посетители думали, что это холст и масляные краски. На самом деле это лист бумаги, а написано все гуашью и акварелью. Акварель, как все знают, при работе ею растекается, но на этой картине художнику удалось передать ею все нюансы. Причем здесь достаточно мелкие персонажи, но у них хорошо прописаны даже черты лица – скрупулезная, очень детализированная работа. В «прекрасную эпоху» появились первые фотоснимки, такая натуралистичная живопись, казалось бы, будет уже не нужна. Становится востребовано то, что импрессионисты создают, – то, что фотокамера сделать не сможет. Эту работу мы убираем с выставки, поскольку материалы, которыми она создана, также не позволяют длительно ее экспонировать», – рассказал во время процесса ротации информагентству ведущий специалист центра «Эрмитаж-Казань» Никита Мясоедов.

В то же время небольшой рисунок акварелью и гуашью Жоржа Руо «Обнаженная с поднятой рукой» хранители Эрмитажа разрешили оставить в экспозиции. Его состояние, считают специалисты музейного дела, позволяет демонстрировать его публике больше стандартного для графики срока.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Останется и афиша Анри де Тулуз-Лотрека, рекламирующая кабаре «Японский диван», хотя другие его работы из первой ротации будут убраны.

«Это важная для нас реклама, в ней присутствуют две главные героини своего времени – Иветт Гильбер, певица, которая была обладательницей черных перчаток, и Жанна Авриль, танцовщица канкана. В первой ротации было около пяти ее образов», – отметил Никита Мясоедов.

В этом же зале на другой стене городской пейзаж Пьера Боннара сменит точно такой же вид Парижа, но в других оттенках. Художник считается одним из величайших колористов ХХ века. В молодости он возглавлял группу художников «Наби».

«В этом зале одну из стен полностью займут большие красочные рекламные плакаты. А литография Боннара позволяет продемонстрировать графику в «живописной» манере, показать разнообразие техники. К тому же это работа художника из школы «Наби», и помимо нее есть только картина Луи Вальта – было бы упущением выводить Боннара из экспозиции», – пояснила ведущий специалист центра «Эрмитаж-Казань» Ильсияр Низамиева.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ротация – уникальная возможность увидеть две очереди экспонирования одной большой выставки, подчеркнула главный специалист центра «Эрмитаж-Казань, ответственный хранитель Галина Захарова. Но не гостям музея – только самим сотрудникам. Для посетителей обновленная «Прекрасная эпоха» откроется с 6 марта.

В залах появится много новых больших афиш и рекламных, как сейчас сказали бы, баннеров. В том числе большой уличный плакат с тремя кошками и девочкой, у которой они выпрашивают молоко. Очень вкусное, очевидно, хочет намекнуть реклама смотрящему. Автор этого плаката – художник Теофиль-Александр Стейлен. Он без смущения сделал прототипами персонажей свою дочь и троих своих кошек. В первом периоде работы выставки был другой рекламный плакат с кошками, но меньшего размера.

«Среди работ, которые появятся на выставке, можно выделить литографию карандашом Ренуара «Стоящая купальщица», акварель русского импрессиониста Александра Николаевича Бенуа «Париж. Улица Сен-Сюльпинс», другие листы Тулуз-Лотрека из серии «Кафе-концерт», а также пять декоративных панно из серии «Женские характеры, эмблематические листы» Эжена Грассе – «Искушение», «Экстравагантность», «Размышление», «Кокетство» и «Хорошая новость», – обратила внимание Ильсияр Низамиева.

После ротации значительного количества экспонатов выставки изменятся и экскурсионные программы по ней. Появится экскурсия о женщинах Belle Époque. Кроме того, в марте по выставке будет запущен детский аудиогид и путеводитель.